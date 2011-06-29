"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину

Ларри Джонсон оценил промах военачальников НАТО по украинскому кризису.

. Генералы НАТО ошиблись в оценке ситуации перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, что привело к многочисленным потерям личного состава и техники на фронте в регионе конфликта. Соответствующе заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший местный аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что западные политики пытаются воодушевить Киев на продолжение атак. Эксперт добавил, что контрнаступление ВСу изначально было обречено на провал.

Такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим. Все очень просто. Нельзя атаковать укрепленные позиции, не имея преимущества в воздухе или хотя бы паритета. <…> У Украины этого нет. Они могут запустить один-два самолета, но их сразу же сбивают. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner