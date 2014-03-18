"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме

Ларри Джонсон оценил работу ПВО России.

Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов Североатлантического альянса в региональный конфликт. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что данный полуостров имеет огромное значение для Москвы, поэтому любые угрозы захвата этого региона рассматриваются как реальные. Эксперт добавил, что мощные российские системы противовоздушной обороны не позволяют противникам наносить по Крыму удары даже современным западным оружием, таким как реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.

Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom