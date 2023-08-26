Ларри Джонсон рассказал об отсутствии успехов ВСУ.

Вооруденные силы Украины в скором времени могут восстать против лидера киевского режима Владимира Зеленского из-за провалов на передовой линии боевых действий в регионе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист добавил, что в рядах армии зреет недовольство отсутствием прогресса в наступательных действиях, так как сейчас все попытки не увенчиваются успехом. В этои военное руководство сейчас винит власть в стране.

Я думаю, что скоро у Зеленского обострится конфликт с военными. Все начнется с того, что политики начнут винить во всем ВСУ, а военные — руководство страны. Не стоит забывать, что у первых есть оружие, а у вторых — нет. Ларри Джонсон, экс-агент ЦРУ

Эксперт предположил, что пока Владимир Зеленский остается у власти, конфликт на Украине вряд ли приблизится к мирному урегулированию.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works