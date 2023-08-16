"Верят в эту идею". Раскрыт ужасающий план удара Запада по России

Ричард Вольф объяснил, что США потерпели неудачу в попытке ослабить экономику России.

Западные политики планировали с помощью санкционного давления ослабить и подчинить Россию, но потерпели в этом неудачу. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал американский экономист Ричард Вольф. Иностранный специалист подчеркнул, что этот план потерпел крах отчасти потому, что Москва выстроила эффективные отношения со своими международными партнерами, которые не состояли в Североатлантическом военном альянсе. В том числе речь идет об Индии, Бразилии и Китае.

В США <…> были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе. Ричард Вольф, экономист США

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works