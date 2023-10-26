Hindustan Times оценила работу ВС РФ на СВО.

Российские Вооруженные силы превратили танки Leopard немецкого производства, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции в составе ВСУ, в "огненный шар". Такое заявление в публичном пространстве сделали авторы видеоматериала из индийского издания Hindustan Times. В кадре приведены ролики, в которых можно увидеть прямое попадание беспилотника РФ по технике противника, а также уничтожение еще одного "Леопарда" на открытой территории поля.

Немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье. Можно увидеть охваченные огнем немецкие танки. заявление СМИ Индии

Иностранная газета констатирует, что за все время контрнаступления Вооруженных сил Украины бойцы так и не добились каких-либо результатов на поле боя.

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Фото и видео: YouTube / Hindustan Times