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26 октября, 9:14
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"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard

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Hindustan Times оценила работу ВС РФ на СВО.

Российские Вооруженные силы превратили танки Leopard немецкого производства, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции в составе ВСУ, в "огненный шар". Такое заявление в публичном пространстве сделали авторы видеоматериала из индийского издания Hindustan Times. В кадре приведены ролики, в которых можно увидеть прямое попадание беспилотника РФ по технике противника, а также уничтожение еще одного "Леопарда" на открытой территории поля.

Немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье. Можно увидеть охваченные огнем немецкие танки.

заявление СМИ Индии

Иностранная газета констатирует, что за все время контрнаступления Вооруженных сил Украины бойцы так и не добились каких-либо результатов на поле боя.

Экс-морпех Берлетик: Запад оказывает Украине символическую военную помощь.

Фото и видео: YouTube / Hindustan Times

Теги: hindustan times, leopard, всу, запорожское направление, индия, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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