Брайан Берлетик оценил новый пакет военной помощи ФРГ для ВСУ.

Коллективный Запад все реже оказывает армии киевского режима военную помощь, передавая лишь символическое количество оружия. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный специалист привел в качестве примера последний пакет военной поддержки ВСУ со стороны Германии. В него вошли, в частности, всего десять танков немецкого производства Leopard 1A5. Аналитик заметил, что речь идет о такой тяжелой технике, которая является предшественником версии Leopard 2. При этом Leopard 2 уже использовался в региональном конфликте, но не принес бойцам никакого результата в ходе контрнаступление.

Сейчас мы все реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Этот тренд продолжается уже давно. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить. Leopard 1 еще старее <…> — с легкой броней, маленькой пушкой. Он не покрывает нужды Украины на поле боя. Брайан Берлетик, эксперт США

Бывший американский военнослужащий добавил, что вся оказываемая помощь международными союзниками неспособна поменять исход контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Фото и видео: YouTube / The New Atlas