Российской армии удается занимать новые территории в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американскому журналисту Дэнни Хайфону сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный специалист добавил, что стоит отметить эффективность линии обороны Москвы, которая не дает противнику в зоне проведения специальной военной операции успешно проводить атаки.

Россия не заявляла, что она проводит контрнаступление. Тот факт, что она отвоевывает больше территорий, чем Украина, даже не начав свое контрнаступление, должен что-то говорить о состоянии украинской армии и возможности Запада помогать ей.

Брайан Берлетик, эксперт США