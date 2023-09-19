Брайан Берлетик оценил попытки Запада выиграть в региональном конфликте.

У стран коллективного Запада нет ни единого шанса выиграть региональный конфликт на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американскому журналисту Дэнни Хайфону сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.

Оказывается, несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить огромные объемы военной продукции. И гораздо больше того, что сейчас способен выпускать коллективный Запад... Как в таком случае выиграть подобную опосредованную войну против России? Ответ: никак. Брайан Берлетик, эксперт США

Иностранный специалист полагает, что в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе международные союзники киевского режима не смогут произвести достаточное количество артиллерийских снарядов для ВСУ. Он добавил, что сейчас Запад пренебрегает множеством фундаментальных принципов, касающихся ведения широкомасштабных, интенсивных и затяжных боевых действий. Брайан Берлетик подчеркнул, что десятилетия они трансформировали собственные вооруженные силы для ведения маленьких войн во всех концах развивающегося мира, а также нападали на тех, у кого нет регулярной армии, у кого армия плохо обучена или недостаточно оснащена.

"Страна станет меньше". Зеленскому указали, что будет с границами Украины.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong