Брайан Берлетик оценил вероятность потери Киевом новых территорий.

Киевский режим лишится еще территорий перед началом переговоров с Россией об окончании регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американскому журналисту Дэнни Хайфону сделал бывшийморской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранец добавил, что новые российские регионы уже официально стали частью РФ, поэтому Москва никогда их не отдаст соседнему государству. Он пояснил, что те, кто не верят в это, на самом деле продолжают жить в мире иллюзий.

Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров. Брайан Берлетик, эксперт США

Специалист также отметил, что Соединенным Штатам, использующим конфликт как инструмент войны против России, все равно на то, сколько украинцев погибнет на поле боя или сколько территорий им придется отдать в конечном счете.

"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong