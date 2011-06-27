Эксперт из США объяснил, почему Москва не может проиграть Киеву.

В странах коллективного Запада совершенно не ожидали решимости со стороны российских военных защищать свои территории в украинском конфликте. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю сделал бывший американский морской пехотинец Вооруженных сил Брайан Берлетик. Иностранный специалист считает, что недружественные Москве государства имеют плохую привычку, которая заключается в недооценивании противника на протяжении всего противостояния с Россией. Эксперт добавил, что в отличие от западных спорнсоров киевского режима, для Москвы региональный кризис представляет из себя вопрос выживания, поэтому страна готова идти на все, чтобы одержать победу над ВСУ.

Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть Брайан Берлетик, экс-морской пехотинец США

"Последние резервы". Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ.

Фото и видео: YouTube / George Galloway