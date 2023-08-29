Скотт Риттер оценил шансы ВСУ в региональном конфликте.

В результате провального контрнаступления Вооруженных сил Украины, у киевского режима осталось лишь несколько боевых бригад, обученных в странах НАТО. На сегодняшний день их бросают в сражения. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю рассказал бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер. Иностранный эксперт считает, что ВСУ лишился большей части ударных сил, при этом даже не прошли первую линию российской обороны.

На этом все и закончится. Поймите, 82-я и две другие бригады, составлявшие стратегический резерв, – это последние обученные силы, которыми располагает Украина. Других резервов у них нет. Когда эти резервы погибнут, а они гибнут сейчас в огромных количествах, ничего не останется. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / George Galloway