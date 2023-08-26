"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом

Скотт Риттер считает, что ВСУ находятся "на грани краха".

Киевский режим может потерять контроль над городом Купянском из-за неспособности Вооруженным силам Украины сдерживать российское наступление. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что армия несет большие потери в личном составе, а западные поставки техники и оружия уже не могут изменить ситуацию на поле боевых действий.

Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-офицер США добавил, что ВСУ не удалось пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего бойцы сейчас вынуждены отступать. Скотт Риттер полагает, что уже сейчас можно говорить о полном поражении Украины, так как армия практически находится на грани краха.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works