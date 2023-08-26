  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:28
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Будут умолять". В США заявили о панике Киева из-за ситуации под Харьковом

0 0

Скотт Риттер считает, что ВСУ находятся "на грани краха".

Киевский режим может потерять контроль над городом Купянском из-за неспособности Вооруженным силам Украины сдерживать российское наступление. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты  в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что армия несет большие потери в личном составе, а западные поставки техники и оружия уже не могут изменить ситуацию на поле боевых действий.

Украинская армия больше не способна проводить наступательные операции и не может удержать оборону возле Купянска.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-офицер США добавил, что ВСУ не удалось пробить хорошо подготовленную российскую линию обороны, в результате чего бойцы сейчас вынуждены отступать. Скотт Риттер полагает, что уже сейчас можно говорить о полном поражении Украины, так как армия практически находится на грани краха.

"Будут в Киеве". Зеленскому доложили о трагедии на фронте.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works

Теги: всу, купянск, скотт риттер, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии