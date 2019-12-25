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"Офицеры России" потребовали реакции властей Казахстана на угрозы местных националистов
Сегодня, 9:16
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"Офицеры России" потребовали реакции властей Казахстана на угрозы местных националистов

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Речь идет о видео, на котором казахские ветераны "горячих точек" пригрозили смертью депутатам Госдумы РФ.

Глава организации "Офицеры России" генрал-майор Сергей Липовой заявил, что распространенное в средствах массовой информации заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тiрегi" является спланированной провокацией. Об этом он сказал в беседе с журналистами издания "Газета.ру".

По словам Липового, власти Казахстана обязаны отреагировать на угрозы националистов.

Это - чистейшая провокация, наглая, спланированная. Честно говоря, очень странно слышать такое со стороны отдельных граждан Казахстана <…> Я очень удивлен, и мне искренне жаль этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой.

Сергей Липовой, глава "Офицеров России"

Он подчеркнул, что в настоящее время казахские националисты все чаще совершают нападки на россиян. По мнению Липового данные выступления спланированы, а их режиссеры "сидят за океаном".

Напомним, накануне казахские ветераны "горячих точек" пригрозили смертью депутатам Государственной Думы РФ. В Сети появилось видео, на кадрах которого показан глава местного "Союза ветеранов", а также руководитель незарегистрированной партии "Ел Тірегі". Они заявили о возможной гибели нескольких российских парламентариев из-за их посягательства на территорию республики. Кроме того, мужчины назвали членов организации "Офицеры РФ" клоунами.

Ранее в Петербурге подросток ранила ножом полицейского, спасшего ее от падения из окна.

Фото: oficery.ru

Теги: антироссийские высказывания, казахстан, офицеры россии, россия, сергей липовой
Категории: Новости России, Лента новостей,

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