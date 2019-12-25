По предварительной информации, сделала она это случайно.

В Петербурге подросток ранила ножом полицейского, спасшего ее от падения из окна. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе ГУ МДВ по Петербургу и области.

Во вторник, 31 августа, около 18 часов в полицию Выборгского района поступило заявление от органов опеки, которые попросили доставить 13-летнюю девочку в интернат из квартиры на улице Композиторов. Подростка определили в интернат в связи со смертью матери.

Когда представители органов опеки и сотрудники полиции вошли в квартиру, девочка забежала на кухню, открыла окно и попыталась из него выпрыгнуть. После чего 33-летний полицейский успел схватить девочку за ноги и затащить её обратно на кухню. В этот момент подросток схватила нож и случайно порезала правоохранителю шею.

В настоящее время с девочкой работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейскому оказана медицинская помощь. По данным источника Piter.tv в правоохранительных органах, полицейский госпитализирован в отделение реанимации Елизаветинской больницы, девочку же доставили в 58-й отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что девочка учится в 8 классе, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мать умерла три дня назад.

Ранее мы писали, что петербуржец с двумя детьми, спасаясь от огня, перелез в окно чужой квартиры.

Фото: Piter.tv