Петербуржец с двумя детьми, спасаясь от огня, перелез в окно чужой квартиры

В одной из комнат в квартире горели постельные принадлежности.

В ночь на 28 августа в Невском районе Петербурга произошел пожар. В одной из комнат в квартире на Дальневосточном проспекте воспламенились постельные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 01:06. На место происшествия оперативного выехали 22 спасателя и пять единиц техники. Через полчаса огонь удалось потушить.

Как сообщил источник в экстренных службах, в результате пожара пострадали дети. В горящей квартире находился мужчина с 4-летней дочкой и 10-летним сыном. Спасаясь от огня, он вместе с детьми перелез в окно соседней квартиры. Несовершеннолетним потребовалась помощь медиков. Их госпитализировали.

Ранее мы писали, что мужчина без документов погиб при пожаре в квартире на Ветеранов.

Фото: Piter.TV