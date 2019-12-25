Мужчина без документов погиб при пожаре в квартире на Ветеранов

В полночь 26 августа на проспекте Ветеранов случился пожар в трехкомнатной квартире. В результате случившегося погиб человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 00:07. В одной из трех комнат горела обстановка площадью пять квадратных метров.
С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час. По сообщению источника в экстренных службах, при пожаре погиб мужчина. При нем не нашли документов.
Ранее на Невском проспекте загорелся троллейбус №10.
Фото: Piter.TV
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