Мужчина без документов погиб при пожаре в квартире на Ветеранов

Огонь в трехкомнатной квартире тушили 15 спасателей и три единицы техники.

В полночь 26 августа на проспекте Ветеранов случился пожар в трехкомнатной квартире. В результате случившегося погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 00:07. В одной из трех комнат горела обстановка площадью пять квадратных метров.

С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать менее чем за час. По сообщению источника в экстренных службах, при пожаре погиб мужчина. При нем не нашли документов.

Ранее на Невском проспекте загорелся троллейбус №10.

Фото: Piter.TV