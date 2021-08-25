На Невском проспекте загорелся троллейбус №10

Пожар произошел вечером 25 августа.

На пересечении Невского и Суворовского проспектов загорелся троллейбус №10. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

В 18:04 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский проспект, дом №93. На месте спасатели увидели задымленный троллейбус. В транспорте горело под приборной панелью.

В 18:13 спасателям удалось локализовать пожар. На месте работали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на Загородном проспекте из-за пожара эвакуировали жильцов дома.

Видео: Telegram / Мегаполис