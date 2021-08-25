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На Невском проспекте загорелся троллейбус №10

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Пожар произошел вечером 25 августа.

На пересечении Невского и Суворовского проспектов загорелся троллейбус №10. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

В 18:04 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский проспект, дом №93. На месте спасатели увидели задымленный троллейбус. В транспорте горело под приборной панелью. 

В 18:13 спасателям удалось локализовать пожар. На месте работали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на Загородном проспекте из-за пожара эвакуировали жильцов дома.

Видео: Telegram / Мегаполис

Теги: невский проспект, пожар, троллейбус
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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