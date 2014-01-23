На Загородном проспекте из-за пожара эвакуировали жильцов дома

Пожар локализовали спустя 15 минут.

Днем в среду, 25 августа, в управление МЧС по Петербургу и области поступил сигнал о пожаре в доме №22 по Загородному проспекту в Центральном районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На первом этаже жилого дома горело в электрощитовой. Для ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Причина возгорания неизвестна, по предварительной информации пострадавших нет. Через 15 минут огонь локализовали.

По данным источника Piter.tv, из-за пожара эвакуировали 11 жильцов. Специалисты проверили перекрытия и уточнили, что скрытого горения нет.

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Фото: Piter.tv