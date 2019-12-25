На Торжковской улице сгорела машина

По предварительной информации, внутри машины никого не было.

Утро среды, 25 августа, для владельца "Жигулей" на Торжковской улице началось с печальной новости. Машина, находящаяся у дома №26, сгорела, сообщили в пресс-службе МЧС.

Около десяти часов на пульт управления ведомства поступил сигнал о пожаре. Прибывшие на место пожарные справились с огнем за 15 минут и уточнили, что в машине выгорел моторный отсек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока неизвестна. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv