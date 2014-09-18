Тело неизвестного в синих трусах всплыло в Малой Невке

Внешних признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли накануне в одной из рек города. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп незнакомца обнаружили 24 августа около 15:00 в реке Малая Невка напротив дома №7 на Петровской косе. На вид погибшему 35-40 лет, азиатский тип внешности, худощавый, ростом 165 см, особых примет нет. На мужчине были синие трусы. Внешних признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

Ранее труп неизвестного нашли возле детской площадки в Шушарах.

Фото: Piter.TV