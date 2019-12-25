Иностранцы назвали членов организации "Офицеры РФ" клоунами.

Казахские ветераны "горячих точек" пригрозили смертью депутатам Госдумы России. Ролик с доказательствами этого происшествия опубликован в Telegram-канале издания Readovka. На кадрах показан глава местного "Союза ветеранов", а также руководитель незарегистрированной партии "Ел Тірегі". Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев заявили о возможной гибели нескольких российских парламентариев из-за их посягательства на территорию республики.

Я предупреждаю — два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет. Мурат Мухамеджанов, представитель "Союза ветеранов" Казахстана

По мнению героев ролика, российские политики и общественные деятели вынашивают планы и имеют "грязные намерения" в отношении республики. По мнению спикера, отторгнуть исконно казахские земли хотят Владимир Жириновский, Павел Шперов, Вячеслав Никонов и Евгений Федоров. Ветераны обратились к движению "Офицеры РФ", назвал ее членов клоунами из-за жалоб президенту Касым-Жомарту Токаеву насчет ущемления прав русских в Казахстане.

На складе с боеприпасами в Казахстане зафиксировали еще один взрыв.

Фото: Pixabay.com