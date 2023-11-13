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"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

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Сергей Кривонос оценил работу БПЛА "Ланцет".

 Российские с илы  выводят из строя вооружение украинской армии при помощи дронов "Ланцет". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Прямой" сделал генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос. Иностранный специалист заметил, что  на конкретных участках фронта активность украинской артиллерии значительно упала в связи с ограниченным количеством боеприпасов. Также бойцы испытывают проблемы с мобилизационными ресурсами (личным составом).

Противник активно и очень массово применяет дроны. "Ланцеты" непосредственно уничтожают нашу технику.

Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ

"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий

Теги: беспилотники, всу, генерал, ланцет, сергей кривонос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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