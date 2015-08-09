"Это неуважение". Генерал ВСУ назвал указ Зеленского пощечиной Залужному

Сергей Кривонос оценил увольнение Виктора Хоренко.

Указ лидера киевского режима Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Виктора Хоренко стал ударом по главнокомандующему Валерию Залужному. Соответствующее заявление сделал местный генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в рамках интервью YouTube-каналу Фабрика новостей. Специалист заметил, что согласно военной иерархии Хоренко подчинялся лично Залужному, поэтому главком должен был получить информацию об увольнении сотрудника киевский режимом заранее.

То, что мы сейчас увидели, это неуважение, в первую очередь, к Силам специальных операций со стороны тех, кто принимал это решение, неуважение к главкому ВСУ, его поставили перед фактом. <…> Это пощечина со стороны президента главкому ВСУ. Сергей Кривонос, экс-офицер

Генерал ВСУ поставил Зеленского на место после слов о российской армии.

Фото и видео: YouTube / Фабрика Новин

