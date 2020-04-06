Сергей Кривонос оценил ситуацию на поле боя.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский дает неоправданно оптимистичные отчеты западным партнерам о происходящем на театре военных действий. Соответствующее мнение высказал местный генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос. Эксперт дал интервью телеканалу "Фабрика новостей". Специалист пояснил, что сейчас президент рассказывает в сводках о сражениях в таком тоне, как будто армия кже "практически победила". Однако в реальности об этом речь не идет.

Достаточно оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Украинский офицер добавил, что Владимиру Зеленскому не следует ожидать того, что в российских войсках начнется процесс деморализации, как на то рассчитывают в Киеве. Сергей Кривонос предупредил, что речь идет об опытной и хорошо обученной армии.

Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин