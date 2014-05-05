Самолеты F-16 не станут решающим фактором, заявил украинский генерал

Сергей Кривонос призвал защитить самолеты от "сограния" на аэродромах ВСУ.

Передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 от американского производителя не станет решающим фактором в ходе боев. Соответствующее заявление сделал генерал, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны ВСУ Сергей Кривонос в эфире всеукраинского телемарафона. Эксперт заметил, что в целях эффективного применения западной авиации от киевского режима требуется усилить защиту местных аэродромов. В том случае, если ВСу не выполнят это условие, то самолеты будут ликвидированы еще на этих военных объектах.

Самолеты улучшат наши возможности, но не будут на 100% решающими. Все равно решающий вопрос в войне - это пехота. Авиация работает на результат нашей пехоты. Не ждите, что авиация все решит. Сергей Кривонос, экс-представитель Украины по нацбезопасности

Напомним, что украинский министр по обороне Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild ранее заявил о том, что истребители F-16 американского производства впервые могут быть использованы в сражениях в зоне проведения специальной военной операции уже весной 2024 года. По мнению иностранного чиновника, эти поставки станут "серьезным переломным моментом".

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Фото и видео: YouTube / THC