Сергей Кривонос оценил тактику ВС РФ.

Российские Вооруженные силы на высоком уровне провели подготовку к украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении. Такое мнение в эфире местного телеканала "Прямой" сделал генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос. Эксперт уточнил, что текущее положение армии киевского режима на Запорожье связано с ошибками руководства. Он добавил, что продвижение даже на три метра вперед является большим успехом.

Политическое руководство Украины очень много пиарилось <…> и рассказывало, как мы готовились. <…> В это время наш противник днем и ночью как крот рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас. Сергей Кривонос, экс-генерал ВСУ

Сергей Кривонос добавил, что в текущий момент российские представители оценивают способности военнослужащих ВСУ, ищут слабые места в оборонной системы и в определенных моментах у них удается найти эти щели, так как потом ВС РФ наращивают свои силы и захватывают территории.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий

