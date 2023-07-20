Сергей Кривонос рассказал об ошибках украинского президента.

Украрнский президент Владимир Зеленский не способен управлять страной в состоянии военного конфликта, поэтому граждане страны должны выступить за лишение главы государства должностных полномочий. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта NEWSROOM сделал местный генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос. Специалист добавил, что проблемы киевского режима начались несколько лет назад, когда политику удалось прийти к власти. Эксперт пояснил, что несмотря на то, что сам Зеленский и его партия называют себя слугами народа, но на самом деле они не отстаивают интересы простых людей, а только прикрываются ими ради собственных корыстных целей.

Эта колоссальная ошибка обернулась сотнями тысяч погибших украинцев, разрушением огромного количества городов. А между тем что мы можем сейчас сделать? Народ должен требовать смены власти. Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ

Отставной генерал-майор ВСУ заметил, что глава киевского режима разрушил все надежды Украины на вступление в НАТО. Основной причиной этого стало нежелание киевских властей бороться с коррупцией в стране.

Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине.

Фото и видео: YouTube / NEWSROOM