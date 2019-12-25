Дональд Трамп может сделать вторичные тарифы не слишком высокими.

Новые санкции вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе в отношении Москвы могут сильно ударить по экономике самих США. Соответствующими данными с аудиторией поделились иностранные журналисты с телеканала CNN. Авторы материала заметили, что если же Белый дом действительно введет вторичные тарифы, но эти пошлины могут оказаться даже близко не такими высокими, как власти утверждали ранее.

Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе, и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть. публикация СМИ

Напомним, что 14 июля Вашингтон поставил Кремлю 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с киевским режимом, а затем заявил, что сокращает ультимативный срок до 10-12 дней. В случае невыполнения администрация США пригрозила ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении тех стран, которые покупают у Москвы нефть, газ и другие энергетические носители.

Bloomberg: США сами навязали себе срок урегулирования на Украине.

Фото: Белый дом