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"Новатэк" ожидает небольшого роста добычи газа в 2021 году
Сегодня, 15:59
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lesjasap

"Новатэк" ожидает небольшого роста добычи газа в 2021 году

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В компании рассказали об объемах поставок голубого топлива в прошлом году.

"Новатэк" ожидает небольшого роста добычи газа в 2021 году. Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон. Эксперт рассказал, что в прошлом году добыча ресурсов по данному показателю выросла на 3,6 процента (до 77,37 млрд кубометров). При этом добыча  углеводородов увеличилась на 3,1 процент до 608,2 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

На полке максимальный уровень добычи с небольшим ростом

Леонид Михельсон, глава "Новатэк"

Напомним, что в 2020 году Россия реализовала на 66,69 млрд кубометров природного газа больше, чем в 2019 году. Разница составила 1,6 процента. Продажи сжиженного природного газа на международных площадках составили 8, 93 млрд кубометров топлива.

"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Фото: Pixabay.com

Теги: газ, леонид михельсон, новатэк, сжиженный природный газ, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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