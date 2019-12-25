В компании рассказали об объемах поставок голубого топлива в прошлом году.

"Новатэк" ожидает небольшого роста добычи газа в 2021 году. Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон. Эксперт рассказал, что в прошлом году добыча ресурсов по данному показателю выросла на 3,6 процента (до 77,37 млрд кубометров). При этом добыча углеводородов увеличилась на 3,1 процент до 608,2 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

На полке максимальный уровень добычи с небольшим ростом Леонид Михельсон, глава "Новатэк"

Напомним, что в 2020 году Россия реализовала на 66,69 млрд кубометров природного газа больше, чем в 2019 году. Разница составила 1,6 процента. Продажи сжиженного природного газа на международных площадках составили 8, 93 млрд кубометров топлива.

"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Фото: Pixabay.com