"Новатэк" ожидает небольшого роста добычи газа в 2021 году. Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон. Эксперт рассказал, что в прошлом году добыча ресурсов по данному показателю выросла на 3,6 процента (до 77,37 млрд кубометров). При этом добыча углеводородов увеличилась на 3,1 процент до 608,2 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.
На полке максимальный уровень добычи с небольшим ростом
Леонид Михельсон, глава "Новатэк"
Напомним, что в 2020 году Россия реализовала на 66,69 млрд кубометров природного газа больше, чем в 2019 году. Разница составила 1,6 процента. Продажи сжиженного природного газа на международных площадках составили 8, 93 млрд кубометров топлива.
"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.
Фото: Pixabay.com
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