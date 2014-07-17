НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом. В компании попросили президента РФ разрешить им заказать за границей нехватающий транспорт. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы предприятия.
Специалисты считают, что подрядчик - верфь "Роснефти" не успеет выполнить заказ в сжатые сроки. Леонид Михельсон напомнил, что 10 газовозов должны быть получены в 2023-2024 годах. Они нужны НОВАТЭКу в дополнение к еще 15-ти, которые будут строиться на верфи "Звезда". Увеличение транспорта необходимо, так как компания намерена увеличить производство до 70 млн тонн СПГ. Таких объемов НОВАТЭК рассчитывает достичь к 2030 году.
В НОВАТЭКЕ заметили, что сейчас "Звезде" удается изготавливать по пять судов ежегодно.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Высоцке начал работу новый терминал по производству сжиженного природного газа.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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