В Высоцке начал работу новый терминал по производству сжиженного природного газа

Реализация проекта даст региону возможность двигаться в направлении успешной реализации национальных проектов.

Старт первой отгрузки СПГ на заводе "Криогаз-Высоцк" на танкер-газовоз был дан Президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции в ходе торжественной церемонии в порту Высоцк.

Глава государства поздравил с событием участников и поблагодарил компанию за реализацию в короткие сроки высокотехнологичного производства. Владимир Путин отметил, что Ленинградская область достигает хороших показателей в своем развитии, а также добавил, что реализация проектов подобного рода в различных отраслях дает возможность двигаться в направлении успешной реализации национальных проектов.

Это первое производство сжиженного природного газа в Балтийском регионе. Для Ленинградской области это важный проект. Реализация второй очереди СПГ даст возможность форсировать перевод транспорта на газ. Ленинградская область уже ввела существенные льготы для экологичного транспорта – транспортный налог для таких автомобилей с 1 января снижен на 50%. сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Завод "Криогаз-Высоцк" – совместное предприятие ПАО "НОВАТЭК" и АО "Газпромбанк". Мощность завода составляет 660 тыс. тонн в год, его инфраструктура также включает резервуар хранения СПГ вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м. Объем инвестиций в проект составил более 50 млрд рублей, на предприятии создано 175 рабочих мест. Вторая очередь завода предусматривает мощность 1140 тысяч тонн с запуском в конце 2020 года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО