Зерновой терминал открыли в морском порту Высоцк

Терминал стал первым на Балтике, осуществляющим перевалку зерновых в страны Африки, а также Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В пятницу, 8 сентября, в порту Высоцк Ленобласти прошла торжественная церемония нового глубоководного зернового терминала. Мероприятие прошло при участии полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Терминал стал первым на Балтике, осуществляющим перевалку зерновых в страны Африки, а также Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Его мощность составляет 4 млн т зерновых в год. Вместо цепных конвейеров и ковшевых элеваторов на терминале используются инновационные ленточные конвейеры, производительность которых составляет 1,2 тыс. т в час.

Добавим, что до последнего времени "Порт Высоцкий" работал только с угольными грузами, но в 2020 году решено было вести там и обработку зерна.

Ранее мы сообщили о том, что жители Ленобласти голосуют за подключение населенных пунктов к мобильному интернету.

Фото: Pxhere