Жители Ленобласти голосуют за подключение населенных пунктов к мобильному интернету

У жителей Ленинградской области остались последние дни для голосования за подключение к мобильному интернету в селах.

Осталось всего несколько дней, чтобы проголосовать за подключение своих населенных пунктов к мобильному интернету. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета цифрового развития в Ленобласти.

Срок для голосования истекает в воскресенье, 10 сентября.

Проголосовать за подключение населенных пунктов к мобильному интернету можно на портале "Госуслуг". Также предоставляется альтернативная опция - отправить письмо в Минцифры через Почту России.

На текущий момент наибольшее количество голосов набрали село Орлино в Гатчинском районе, деревня Лаврики во Всеволожском районе и железнодорожная станция Лужайка в Выборгском районе.

Ранее сообщалось, что МегаФон улучшил сеть в столице Ленинградской области.

Фото: Piter.TV