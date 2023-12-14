Из Ленобласти в Нигерию отправили первую партию пшеницы

Из порта Высоцк в Ленинградской области впервые отгружена российская пшеница в Нигерию. Об этом сообщает пресс-служба "Центр оценки качества зерна".
Отмечается, что специалисты проверили продукцию на качество и безопасность. На продукцию оформили специальные сертификаты, а также заключение о карантинном фитосанитарном состоянии и другие необходимые документы.
Отметим, что в 2024 году из Ленобласти зерно отправляли в Бельгию, Китай, Индию, Турцию, Бразилию, Кубу, Алжир и т. д.
Ранее Piter.TV сообщал, как выбирать макароны. Специалисты рассказали, что особое внимание следует обратить на содержание белка.
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