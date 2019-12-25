Аграрии Ленобласти убрали примерно 44 га зерна

Урожайность почвы составила 32,9 центнера с 1 га.

Аграрии 47-ого региона успели убрать все зерновые посевы зерна до прихода холодов. Всего было обработано 43,9 тыс. га полей и собрано 143,7 тыс. т зерна, что составляет 102% к плану, сообщила пресс-служба комитета по АПК Ленобласти.

Урожайность почвы составила 32,9 центнера с 1 га. Поскольку работа продолжаются, показатели могут возрасти. В прошлом году в Ленобласти было собрано 164,3 тыс. т зерна, урожайность составила 36,8 центнера с 1 га.

Кроме того, аграрии убрали 90% картофеля, что составляет около 2,7 га полей и 68,5 тыс. т корнеплода (114% от плана). Урожайность картофеля превзошла прошлогодние показатели и составила 253 центнера с 1 га.

Работы по сбору поздних сортов капусты завершены на 62% полей. Всего было собрано 38,7 тыс. т овощей, то есть, 64% от общего плана. Кроме того, убрано 9,5 тыс. т рапса на 4,5 тыс. га (100% от плана).

Ранее мы сообщили о том, что более 2,1 тыс. обращений поступило в приёмные губернатора Ленобласти за 9 месяцев.

Фото: Комитет по АПК Ленобласти