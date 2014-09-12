Более 2,1 тыс. обращений поступило в приёмные губернатора Ленобласти за 9 месяцев

По словам руководителя комитета МСУ Лиры Бурак, приёмные выступают важным инструментом помощи, помогающим более оперативно решить проблемы местных жителей.

В Тосно рассказали об итогах деятельности приёмных губернатора 47-ого региона в муниципальных районах и городских округах в рамках выездного заседания. К мероприятию присоединились руководители приёмных, а также председатель комитета по МСУ, зампред комитета по здравоохранению и глава комитета семей воинов Отечества в Ленинградской области.

По словам руководителя комитета МСУ Лиры Бурак, приёмные выступают важным инструментом помощи, помогающим более оперативно решить проблемы местных жителей. В общей сложности с января по сентябрь в приёмные поступило 2182 обращений.

За 9 месяцев специалистам удалось решить более 50% проблем: по остальным были даны оперативные разъяснения. Темы обращений связаны с разными сферами жизни, от поддержи семей участников СВО и их семей до проблем в сфере ЖКХ и здравоохранения.

Ранее мы сообщили о том, что жителям Ленобласти рассказали, куда обращаться при проблемах с отоплением.

Фото: Правительство Ленобласти