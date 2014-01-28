Жителям Ленобласти рассказали, куда обращаться при проблемах с отоплением

Была создана официальная страница штаба по отопительному сезону.

В Ленинградской области специалисты комитета по топливно-энергетическому комплексу, Госжилнадзора и местных администраций отвечают на вопросы жителей и помогают решить вопросы с централизованным теплоснабжением.

Как сообщила региональная администрация, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко создана официальная страница штаба по отопительному сезону. Штаб работает для оперативного взаимодействия и решения вопросов, возникающих на протяжении отопительного сезона. По ссылке можно оставить свое обращение. Все они оперативно принимаются в работу.

В обращении необходимо указать ФИО заявителя, адрес дома, кратко описать возникшую проблему, а также написать контактный номер для связи.

Фото: администрация Ленобласти