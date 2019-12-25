Сельхозпредприятия Ленобласти содержат почти 200 тыс. свиней

За счёт разведения пятачковых в прошлом году регион смог обеспечить потребности жителей региона в мясе на 180%.

На сельскохозяйственных предприятиях 47-ого региона насчитывается около 200 тыс. свиней. Информацию о поголовье скота предоставил Петростат.

По данным ведомства, к ноябрю 2023 года в Ленобласти было зарегистрировано 187 тыс. голов свиней. При этом в 2009 году их количество составляло 141 тыс. Кроме того, за счёт разведения пятачковых в прошлом году Ленинградская область смогла обеспечить потребности жителей региона в мясе на 180%.

Статистикой за 2022 год поделился и Минсельхоз РФ, сообщив, что хозяйства из Ленобласти занимают первое и второе места по надоям в стране. Лидером является племзавод "Гомонтово" в Волосовском районе, где в среднем от одной голштинской коровы получают 14 346 кг молока. На втором месте находится племзавод "Гражданский", где коровы за одну лактацию выдали 14 274 кг молока.

Ранее мы сообщили о том, что лучших добровольцев наградили в Ленобласти.

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