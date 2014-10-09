Лучших добровольцев наградили в Ленобласти

В рамках мероприятия волонтёрам были вручены знаки отличия "за вклад в развитие добровольческого движения 47-ого региона".

В среду, 13 декабря, в театре на Литейном прошла торжественная церемония награждения лучших волонтёров Ленинградской области.

В рамках мероприятия были вручены знаки отличия "за вклад в развитие добровольческого движения 47-ого региона". Кроме того, победители регионального этапа премии #МыВместе получили призы.

Мероприятие собрало более сотни добровольцев со всех уголков Ленобласти.

В ходе церемонии прошло выступление зампредседателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия, Владимира Цоя, и председателя комитета по молодежной политике Марины Григорьевой. Они поздравили волонтёров-победителей.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года соцвыплаты на жильё получили более 100 семей в Ленобласти.

Фото: Pxhere