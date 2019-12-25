С начала года соцвыплаты на жильё получили более 100 семей в Ленобласти

В период с января по ноябрь сертификаты на улучшение жилищных условий были переданы 103 семьям.

За последний год из бюджета Ленобласти выделили 320 млн рублей на приобретение или строительство семьями жилья на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по строительству.

Активными участниками радиальных программ по улучшению жилищных условий стали именно молодые ячейки общества. В период с января по ноябрь сертификаты на улучшение жилищных условий были переданы 103 семьям. Из них большинство уже воспользовались социальными выплатами.

Добавим, что на территории Ленобласти действуют сразу две программы поддержки молодых семей: федеральная и региональная. Перечень семей, которые получат эту возможность в следующем 2024 году, будет составлен не позднее 15 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти очистили от снега более 14 тыс. км трасс и обочин.

Фото: Piter.TV