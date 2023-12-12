В Ленобласти очистили от снега более 14 тыс. км трасс и обочин

На дорогах работает 320 единиц спецтехники в круглосуточном режиме.

Дорожники 47-ого региона ведут активную борьбу с последствиями циклона "Ваня". Ненастье принесли в Петербург и Ленобласть снег и потепление. Видео с процессом работ разместили в Telegram-канале областного правительства.

Судя по сообщению, за минувшие сутки в Ленобласти было очищено более 14 тыс. км дорог и обочин.

На дорогах работает 320 единиц спецтехники в круглосуточном режиме. Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными за рулём, так как сложная обстановка на дорогах сохранится в ближайшие три дня.

Ранее мы сообщили о том, что Toyota насмерть сбила пешехода в Тайцах.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти