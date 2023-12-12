В Ленобласти очистили от снега более 14 тыс. км трасс и обочин

Дорожники 47-ого региона ведут активную борьбу с последствиями циклона "Ваня". Ненастье принесли в Петербург и Ленобласть снег и потепление. Видео с процессом работ разместили в Telegram-канале областного правительства.
Судя по сообщению, за минувшие сутки в Ленобласти было очищено более 14 тыс. км дорог и обочин.
На дорогах работает 320 единиц спецтехники в круглосуточном режиме. Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными за рулём, так как сложная обстановка на дорогах сохранится в ближайшие три дня.
Ранее мы сообщили о том, что Toyota насмерть сбила пешехода в Тайцах.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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