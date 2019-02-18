Видео: в Высоцком городском поселении подвели итоги 2018 года

На собрании озвучили результаты социально-экономического развития поселения за минувший год.

В минувший четверг, 14 февраля, в Высоцком городском поселении Выборгского района прошло отчетное собрание по итогам прошлого года. На мероприятии удалось побывать корреспонденту Piter.TV.

На заседании власти обсудили результаты социально-экономического развития поселения за минувший, 2018 год. Такого рода отчеты глав перед населением необходимы для наглядного результата проделанной работы. Проводятся они регулярно, также с их помощью можно вовремя решить новые проблемы среди жителей. Так, по окончании отчета местные жители задали ряд волнующих вопросов, некоторые из них были взяты под контроль властей.

В рамках мероприятия прошло награждение членов общественного объединения "Фаворит" за участие в субботниках на территории Высоцкого поселения. Также почетной награды удостоился ветеран Афганской войны, проживающий в Высоцке.

На заседании отметили, что средняя заработная плата в поселении в 2018 года значительно возросла и даже превысила показатели Выборга. Так, по словам властей, жители Выборга в среднем зарабатывают около 40 000 рублей, в то время как жители Высоцка в среднем получают 70 000 рублей.

Видео: Piter.TV