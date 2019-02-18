  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Сегодня, 13:07
74
KaterinaKono13
Код вставки плеера

Видео: в Высоцком городском поселении подвели итоги 2018 года

0 0

На собрании озвучили результаты социально-экономического развития поселения за минувший год.

В минувший четверг, 14 февраля, в Высоцком городском поселении Выборгского района прошло отчетное собрание по итогам прошлого года. На мероприятии удалось побывать корреспонденту Piter.TV. 

На заседании власти обсудили результаты социально-экономического развития поселения за минувший, 2018 год. Такого рода отчеты глав перед населением необходимы для наглядного результата проделанной работы. Проводятся они регулярно, также с их помощью можно вовремя решить новые проблемы среди жителей. Так, по окончании отчета местные жители задали ряд волнующих вопросов, некоторые из них были взяты под контроль властей.

В рамках мероприятия прошло награждение членов общественного объединения "Фаворит" за участие в субботниках на территории Высоцкого поселения. Также почетной награды удостоился ветеран Афганской войны, проживающий в Высоцке.

На заседании отметили, что средняя заработная плата в поселении в 2018 года значительно возросла и даже превысила показатели Выборга. Так, по словам властей, жители Выборга в среднем зарабатывают около 40 000 рублей, в то время как жители Высоцка в среднем получают 70 000 рублей. 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, итоговый отчет глав, новости выборга, новости высоцка, новости ленобласти
Категории: Выборг,

Оставить комментарий