  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После пожара в порту Усть-Луга в воздухе не обнаружили превышения опасных веществ
Сегодня, 15:52
211
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

После пожара в порту Усть-Луга в воздухе не обнаружили превышения опасных веществ

0 0

Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле

После пожара на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга сотрудники химико-радиометрической лаборатории аварийно-спасательной службы Ленобласти провели замеры в населённых пунктах Кингисеппского района. Превышения опасных веществ не обнаружено, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию на особом контроле держит и Роспотребнадзор по Ленинградской области:

"Отбор проб и исследование атмосферного воздуха Управлением продолжаются в зонах возможного влияния дымовых выбросов на территориях населенных пунктов: деревни Вистино, Югантово, Дубки, Красная Горка"

Там отметили, что в адрес Управления жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали. О дальнейших результатах исследований будет размещена дополнительная информация.

Ранее Piter.TV сообщал, что названа возможная причина пожара на терминале в Усть-Луге.

Фото: Telegram-канал Роспотребнадзора по Ленинградской области

 

Теги: новатэк, пожар порт усть-луга, порт усть-луга, роспортебнадзор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии