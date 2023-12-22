После пожара в порту Усть-Луга в воздухе не обнаружили превышения опасных веществ

Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле

После пожара на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга сотрудники химико-радиометрической лаборатории аварийно-спасательной службы Ленобласти провели замеры в населённых пунктах Кингисеппского района. Превышения опасных веществ не обнаружено, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию на особом контроле держит и Роспотребнадзор по Ленинградской области:

"Отбор проб и исследование атмосферного воздуха Управлением продолжаются в зонах возможного влияния дымовых выбросов на территориях населенных пунктов: деревни Вистино, Югантово, Дубки, Красная Горка"

Там отметили, что в адрес Управления жалобы от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступали. О дальнейших результатах исследований будет размещена дополнительная информация.

Ранее Piter.TV сообщал, что названа возможная причина пожара на терминале в Усть-Луге.

Фото: Telegram-канал Роспотребнадзора по Ленинградской области