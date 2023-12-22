У порта Усть-Луга проверили воздух

Специалисты не обнаружили превышения опасных веществ.

Накануне, 21 января, в районе порта Усть-Луга произошел пожар. Сотрудники химико-радиометрической лаборатории взяли пробы воздуха на территории вблизи населенных пунктов. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы Ленобласти".

Сотрудники химико-радиометрической лаборатории провели замеры редельно допустимой концентрации химических элементов в воздухе. Они не обнаружили превышения опасных веществ.

В результате пожара была повреждена одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос по перекачке сжиженного природного газа, а также разгерметизирована еще одна цистерна. В настоящее время пожар локализован, МЧС и оперативные службы контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти произошёл пожар в морском порту Усть-Луга.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО