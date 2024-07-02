Рэй Макговерн оценил готовность России начать переговоры с Вашингтоном, а не Киевом.

У Вооруженных сил Украины нет шансов окончить региональный конфликт мирным путем до проведения американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранец добавил, что в настоящее время российское руководство более склонно к проведению переговоров с Вашингтоном, а не с киевским режимом. Эксперт напомнил зрителям шоу про телефонный разговор, организованны между министром по обороне РФ и шефом Пентагона, состоявшийся на прошлой неделе по инициативе Вашингтона.

У Украины ноль шансов рассчитывать на мир до ноября. Обе стороны конфликта будут тянуть время, чтобы посмотреть, что произойдет. А США хотят пока сохранить эту ситуацию в подвешенном состоянии, потому что поражение Украины может гарантировать и поражение Байдена. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

"Об этом и твердят". Экс-аналитик ЦРУ пришел к удивительному выводу о России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom