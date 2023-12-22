Рэй Макговерн оценил позицию Кремля по конфликту с Киевом.

Российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что Москва никогда не отказывалась от переговоров о завершении регионального конфликта на Украине. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Dialogue Works высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт добавил, что сейчас российские Вооруженные силы занимают у киевского режима территорию за территорией, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции.

Они каждый второй день говорят, что готовы к переговорам, но не на основе той нелепой формулы, которую Зеленский предложил более года назад. <…> И я могу это понять. Просто посмотрите, что входит в формулу Зеленского. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works