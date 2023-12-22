  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:56
60
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Об этом и твердят". Экс-аналитик ЦРУ пришел к удивительному выводу о России

0 0

Рэй Макговерн оценил позицию Кремля по конфликту с Киевом.

Российский президент Владимир Путин ясно дал понять, что Москва никогда не отказывалась от переговоров о завершении регионального конфликта на Украине. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Dialogue Works высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт добавил, что сейчас российские Вооруженные силы занимают у киевского режима территорию за территорией, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции.

Они каждый второй день говорят, что готовы к переговорам, но не на основе той нелепой формулы, которую Зеленский предложил более года назад. <…> И я могу это понять. Просто посмотрите, что входит в формулу Зеленского.

Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: владимир путин, всу, переговоры, рэй макговерн, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии