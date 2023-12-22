Рэй Макговерн оценил оперативную обстановку на поле боя.

Российские военнослужащие уничтожили элитных боевиков "Азова"* в городе Авдеевка, посланных туда главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. В результате это приведет мир к распаду Североатлантического военного альянса. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранец заметил, что после освобождения указанной территории Москва практически победила в рамках регионального конфликта Киев, а для ВСУ надежды на улучшение ситуации для себя практически не осталось. Это связано с тем, что армия продолжает страдать от дефицита снарядов и личного состава.

Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон "Азов"*, с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили их. Рэй Макговерн, эксперт

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* Запрещенная в России террористическая организация.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom