Рэй Макговерн считает, что Россия стала "счастливее остальных", имея в виду коллективный Запад.

Региональный конфликт на Украине внес раскол в страны НАТО, который только усугубится на фоне поражения Вооруженных сил Украины. В результате это приведет мир к распаду Североатлантического военного альянса. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что внешняя политика блока не принесла членам европейского сообщества никаких положительных итогов. В частности, Германия сейчас "на дне" из-за подрыва российского трубопровода с природным газом "Сеыерный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Он заметил, что Москва ушла от сотрудничества с ЕС, но в результате Россия только стала счастливее, так как еще больше сдружилась с Востоком.

Сама НАТО просто разваливается на части. И мы должны это признать. Этот украинский конфликт, если он будет продолжаться — а трещины в НАТО становятся все шире и шире, — приведет НАТО к концу. Рэй Макговерн, эксперт

"Сумасшедшие". В США забили тревогу из-за тайной операции НАТО против России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom