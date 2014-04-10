Вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области обречено на провал, а затем у киевского режима больше не будет возможности сделать подобный ход против России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала с норвежским профессором Гленном Дизеном сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал на то, что стратегия армии киевского режима в российском приграничном регионе является крайне опрометчивой, поэтому для ВСУ последствия окажутся исключительно негативными.
Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться.
Дуглас Макгрегор, эксперт
Дуглас Макгрегор полагает, что происходящие события войдут в историю как не имевшая ни одного шанса на успех военная операция, в рамках которой командованием Украины были впустую потеряны высококвалифицированные кадры и боевая техника.
"Серьезный урон". В США сделали заявление о наемниках на Украине.
Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
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