Пьер Лелуш напомнил о тесных контактах между главой Украины и президентом Франции.

Французский президент Эммануэль Макрон забывает о собственной стране с многомиллиардным дефицитом государственного бюджета, заботясь о лидере киевского режима Владимире Зеленском. Соответствующее заявление местным журналистам из издания Le Figaro сделал бывший государственный секретарь президента Пятой Республики Пьер Лелуш. Европейский политический деятель уточнил, что происходящие на фоне внутреннего кризиса в париже личные взаимоотношения между Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном наносят огромный ущерб и репутационные риски для президента Франции. Сейчас все имеющиеся денежные средства направляются на Украину, а не на решение реальных проблем французов.

Как сейчас нам финансировать конфликт на Украине? Правительство Франции и главы других европейских стран считают, что конфликт должна продолжаться. Как говорит президент Макрон, мы должны продолжать военные действия. Умрем, конечно, не мы. Умрут украинцы. Но на какие деньги? Во Франции, видите ли, нет ни цента лишнего. Пьер Лелуш, французский политик

